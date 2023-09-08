"Уверяю вас, что футбол в Саудовской Аравии ничем не отличается. Футбол повсюду одинаковый – мяч круглый, ворота там тоже есть. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, вполне возможно, что он лучше французской Лиги 1. Тренировки здесь интенсивные.

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Я хочу завоевать титулы с Аль-Хилялем. Для меня неважно, что говорят люди. Они говорили, что чемпионат Франции слаб, но именно там мне доставалось больше всего (речь идет об ударах по ногам – прим.).

Сезон будет интересен, и я уверен, что вы будете смотреть чемпионат Саудовской Аравии. У меня не будет трудностей с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но после 5-6 лет во Франции мой французский тоже был плохим. Меня очень хорошо приняла страна. Удовлетворен своим выбором и будущим, которое предстает передо мной", – цитирует Неймара L'Équipe.

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