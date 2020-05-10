"Вы боретесь с коррупцией, или с Севидовым?": известный тренер – о своем отстранении от футбола

Бывший наставник Мариуполя Александр Севидов высказался относительно участия его бывших команд в договорных матчах.

"Это классическая технология, когда все внимание направлено на одного, чтобы увести от сути дела. 35 клубов, 40 обысков, больше 300 человек подозреваемых. Где все это? Вы боретесь с коррупцией, или боретесь с Севидовым?

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Конечно, я давно знаю Юру Данченко и Дениса Андриенко (агенты, с которыми связывали Севидова в период работы в Сумах – прим.), мы с ними вместе еще в футбол играли. Владимира Козленко знаю не так давно и исключительно как агента. Как и любой тренер, общаясь с агентами, обсуждал с ними кандидатуры футболистов, которые могут помочь достичь поставленных задач. Но давайте начнем с того, что я не работал в Сумах ни одного дня, здесь говорить даже не о чем. Последние мои клубы – Верея, Мариуполь, Металлист и Карпаты.

Что касается Говерлы, то действительно заведено уголовное дело по закону Павелко после матча против Зари в 2016 году. Я к тому клубу уже не имел отношения несколько лет. Так что говорить тут тоже не о чем. Не вижу предмета для разговора. Что касается Мариуполя – столько раз уже обсуждали эту проблему... Я тоже жду окончания расследования. А относительно Вереи – это смешно, у меня в голове не укладывается. Где Верея, а где миллионер-китаец, король договорных матчей. Эту информацию можно проверить, погуглить. Не нужно верить всем словам Баранки", – сказал Севидов в комментарии программе ТаТоТаке.

Напомним, 28 апреля КДК УАФ огласил решение по делу ФК Сумы – 50-летний специалист получил дисквалификацию на 5 лет и еще столько же условно. Впрочем, Севидов планирует воспользоваться правом на обжалование решения КДК УАФ.

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