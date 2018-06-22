"Вы – коммунист?", – Балтача рассказал о переходе в Ипсвич

Бывший футболист Динамо Сергей Балтача рассказал о своем переезде на Туманный Альбион.

Сергей Балтача, который недавно стал чемпионом Профессиональной Лиги 2 с Чарльтоном U-18 рассказал FourFourTwo, как перешел из киевского Динамо в Ипсвич Таун в 1988 году.

"Когда на моей первой пресс-коференции в Ипсвиче мне задали первый же вопрос: "Сергей, вы – коммунист?", я подумал, что это шутка. Мне повезло, что президент клуба Патрик Кобболт сразу же осек любопытного журналиста: "Мы здесь говорим о футболе и футболисте. Хотите поговорить о политике? Идите в друге место".

Я немного знал об Ипсвиче. И когда после Евро-88 Валерий Лобановский сообщил, что мною интересуются команды Италии, Швейцарии и Англии, я сразу сказал, что хочу на Остров. Забавно было, когда парни в команде жаловались на 5-часовой переезд на автобусе в Халл. Я сказал им: "Всего пять часов? А вы попробуйте пролететь на самолете семь часов, а затем еще несколько часов ждать рейса в обратную сторону!", – рассказал Балтача.