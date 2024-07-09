Телеканал ВВС отказался от извинений перед форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду за свою шутку после нереализованного португальцем пенальти в матче со Словенией.

Во время послематчевого обзора встречи Португалия – Словения ВВС опубликовал плашку "Промахтиану Пеналду" ("Misstiano Penaldo" (miss – промах на английском). Криштиану не сумел переиграть Яна Облака с 11-метровой отметки в основное время игры. Несмотря на критику, журналисты ВВС отказались от извинений в адрес КР7.

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"Мы уважаем мнение некоторых зрителей, которые были недовольны этой плашкой, отзывы были переданы продюсерской команде. Эта подпись была просто игрой слов, что мы и сделали с аналитическими диаграммами на Match Of The Day. Она не была оскорблением Роналду. На самом деле, во время программы мы очень хвалили Криштиану", – отметили журналисты ВВС.

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