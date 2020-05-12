toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

"Ввели военное положение и закрыли всех на базе": Береза рассказал о необычном карантине в СК Днепр-1

13:41 3 Читати українською
"Ввели военное положение и закрыли всех на базе": Береза рассказал о необычном карантине в СК Днепр-1
Юрий Береза / Фото из открытых источников

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза в ожидании возобновления украинской Премьер-лиги.

"С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы. Таким образом, мы смогли проконтролировать передвижение всех людей, связанных с клубом.

Десна получила результаты тестов на коронавирус – клуб приступил к занятиям

Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко – постоянный ее житель.

Мы разделились на несколько групп. Основная группа – это игроки, которые восстанавливались и работали с врачами. Думаю, что за это время команда еще больше наладила морально-духовные отношения. Все понимали, что их поведение сегодня повлияет на команду завтра. Игроки тренировались отдельно благодаря большому количеству игровых полей. Мы больше работали над индивидуальными качествами футболистов.

На этой неделе мы пройдем полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Но эти вызовы заставляют нас принимать непростые решения. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", – сказал Береза ​​в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, СК Днепр-1 после 23 туров возглавляет вторую "шестерку", набрав 28 очков.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця
08:00
262
Теги
коронавирус Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
7
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук