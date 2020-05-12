"Ввели военное положение и закрыли всех на базе": Береза рассказал о необычном карантине в СК Днепр-1

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза в ожидании возобновления украинской Премьер-лиги.

"С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы. Таким образом, мы смогли проконтролировать передвижение всех людей, связанных с клубом.

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Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко – постоянный ее житель.

Мы разделились на несколько групп. Основная группа – это игроки, которые восстанавливались и работали с врачами. Думаю, что за это время команда еще больше наладила морально-духовные отношения. Все понимали, что их поведение сегодня повлияет на команду завтра. Игроки тренировались отдельно благодаря большому количеству игровых полей. Мы больше работали над индивидуальными качествами футболистов.

На этой неделе мы пройдем полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Но эти вызовы заставляют нас принимать непростые решения. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", – сказал Береза ​​в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, СК Днепр-1 после 23 туров возглавляет вторую "шестерку", набрав 28 очков.

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