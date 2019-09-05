Вундеркинд Реала Кубо уничтожил 4-х игроков сборной Парагвая благодаря космическому контролю

Японский хавбек Реала Такефуса Кубо доказывает мадридцам, что они не зря поверили в юного таланта.

Игроки сборной Японии решили проверить свои силы в товарищеском матче против Парагвая и, похоже, остались довольны результатом (2:0).

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Особое внимание было приковано к новичку Реала Такефусе Кубо, который появился на поле во втором тайме. 18-летний хавбек "возил" игроков Парагвая, а в одном из эпизодов оставил в дураках сразу 4-х соперников.

Напомним, Реал после подписания Кубо отправил игрока в Мальорку для получения опыта выступлений в Ла Лиге.

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