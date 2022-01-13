Вундеркинд Баварии обошел Гави и Мукоко – самые молодые игроки топ-лиг в этом сезоне
17:18 - Читати українською
Transfermark сформировал рейтинг самых молодых футболистов, выходивших на поле в сезоне 2021/22.
1. Пауль Ваннер, Бавария, 16 лет 15 дней (здесь и дальше – на момент первой игры).
2. Матис Тель, Ренн, 16 лет 3 месяца 19 дней.
3. Сидней Ребигер, РБ Лейпциг, 16 лет 8 месяцев 22 дня.
4. Юссуфа Мукоко, Боруссия Д, 16 лет 8 месяцев 25 дней.
5. Зидан Сертдемир, Байер, 16 лет 9 месяцев 3 дня.
6. Лука Ромеро, Лацио, 16 лет 9 месяцев 10 дней.
7. Икер Браво, Байер, 16 лет 9 месяцев 25 дней.
8. Гави, Барселона, 17 лет 24 дня.
9. Альваро Бастида, Кадис, 17 лет 4 месяца 5 дней.
10. Лесли Угочукву, Ренн, 17 лет 4 месяца 13 дней.
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