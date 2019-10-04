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Вундеркинд Арсенала Мартинелли стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

19:05 23 Читати українською
Вундеркинд Арсенала Мартинелли стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Габриэл Мартинелли / УЕФА

УЕФА признал 18-летнего форварда Арсенала Габриэла Мартинелли лучшим игроком 2 тура группового этапа Лиги Европы.

13’ Габриэл Мартинелли
16’ Габриэл Мартинелли
22’ Джо Виллок
57’ Дани Себальос
 
13’ Габриэл Мартинелли
16’ Габриэл Мартинелли
22’ Джо Виллок
57’ Дани Себальос

УЕФА в своем Twitter сообщил, что нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком 2 тура группового этапа Лиги Европы.

Арсенал – Стандард – 4:0 – видео голов и обзор матча

Бразилец оформил дубль в ворота Стандарда (4:0) в стартовые 16 минут матча. Это его первые голы в еврокубках. Ранее он дважды забивал Ноттингем Форест (5:0) в матче Кубка английской лиги.

Арсенал после двух туров имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы F.

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