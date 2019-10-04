Вундеркинд Арсенала Мартинелли стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА признал 18-летнего форварда Арсенала Габриэла Мартинелли лучшим игроком 2 тура группового этапа Лиги Европы.
УЕФА в своем Twitter сообщил, что нападающий Арсенала Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком 2 тура группового этапа Лиги Европы.
Арсенал – Стандард – 4:0 – видео голов и обзор матча
Бразилец оформил дубль в ворота Стандарда (4:0) в стартовые 16 минут матча. Это его первые голы в еврокубках. Ранее он дважды забивал Ноттингем Форест (5:0) в матче Кубка английской лиги.
Арсенал после двух туров имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы F.
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