Вулверхэмптон вырвал ничью у Кристал Пэлас: 6-й тур АПЛ, матчи воскресенья

В воскресном матче 6-го тура АПЛ Кристал Пэлас и Вулверхэмптон сыграли вничью.

АПЛ, 6-й тур

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Дендонкер, 46 (аг) – Диогу, 90+5

Красная карточка: Саисс, 73

Арсенал – Астон Вилла – начало матча в 18:30

Челси – Ливерпуль – начало матча в 18:30

Кристал Пэлас на своем поле принимал Вулверхэптон. Первый тайм прошел при небольшом преимуществе "волков" во владении мячом и количестве опасных моментов, которые, однако, не превратились в голы. Зато уже на первой минуте второго тайма вперед вышли хозяева. Ворд издалека мощно пробил, а Денкдонкер подставил ногу и случайно переправил мяч в собственные ворота. На 73-й Ромаин Саисс оставил "волков" в меньшинстве, но гости даже вдесятером нашли в себе силы вырвать ничью. Диогу на пятой добавленной минуте воспользовался ошибкой защитника после подачи с фланга и вколотил мяч в ворота. В итоге – ничья 1:1.

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