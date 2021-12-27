Испанец неожиданно отказался подписывать новый контракт и настроен покинуть Молинью, сообщает Eurosport.

Вулверхэмптон ввел беспрецедентные меры безопасности для первой команды

В течение прошлых трансферных окон Вулверхэмптон чувствовал себя уверенно, отклоняя все предложения по Траоре. "Волки" установили сумасшедший ценник в размере 70 млн фунтов. Впрочем, звезда вдруг отказался продлевать контракт, который истекает летом 2023 года. Теперь Вулверхэмптон может согласиться и на 35 млн, чтобы бунт вингера не перерос в нечто более серьезное.

Добавим, что текущий сезон Траоре явно проводит не на своем уровне – 15 матчей и ни одного результативного действия.

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