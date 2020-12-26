Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту рассказал, как команда оберегается от COVID-19.

"Когда ситуация стала улучшаться, мы сказали игрокам: "Ладно, теперь вы можете ходить в магазины".

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Однако сейчас коронавирус снова набирает обороты, появился новый вид, которого все боятся. Мы снова запретили игрокам ходить за покупками в супермаркеты", – цитирует Санту BBC Sport.

Интересно, что ранее главный тренер запретил игрокам давать автографы. Заметим, завтра, 27 декабря, "волки" встретятся с Тоттенхэмом. Вулверхэмптон расположился на 11 строчке.

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