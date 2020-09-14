В рамках первого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон разобрался с Шеффилд Юнайтед на выезде. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 1-й тур

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Хименес, 3, Саисс, 6

Брайтон – Челси – начало в 22:00

Шеффилд в первом поединке сезона принимал Вулверхемптонон. Еще в первом тайме "волки" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 3-й минуте Хименес в касание замкнул прострел в штрафную, а на 6-й Ромаин Саисс головой ответил на подачу с углового.

Вторая половина встречи была интересной, но без голов. На 70-й Ромаин Саисс мог окончательно уничтожить «клинков», но его удар с пределов штрафной, попал в штангу. Хозяева отчаянно атаковали, однако Вулвp также не отсиживали в обороне, и, в общем, создали даже больше моментов чем Шеффилд Юнайтед. Наконец, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "волков" – 0:2.

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