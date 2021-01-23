29-летний бразилец Реал Сосьедада стал игроком Вулверхэмптона, сообщает официальный сайт "волков".

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Виллиан Хосе перебрался в Англию на правах аренды, его соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Правда, Вулверхэмптон имеет право выкупа игрока летом.

Заметим, Хосе является настоящей звездой Реал Сосьедада, за который выступает с 2016 года. В текущем сезоне он провел за "бело-голубых" 21 поединок, забил 6 мячей и отдал 1 ассист. Также бразилец успел поиграть за ряд испанских, аргентинских и бразильских клубов.

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