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Вулверхэмптон усилился форвардом Олимпиакоса

15:21 49 Читати українською
Вулверхэмптон усилился форвардом Олимпиакоса
Даниэль Поденсе / Фото ФК Вулверхэмптон

Португальский нападающий Даниэль Поденсе продолжит карьеру в АПЛ.

Вулверхэмптон подписал форварда Олимпиакоса Даниэля Поденсе, сообщает официальный сайт английского клуба.

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24-летний португалец подписал контракт с "волками" до лета 2024 года. По информации СМИ, греки получили своего нападающего около 25 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Греции Поденсе провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

После 24-х туров АПЛ Вулверхэмптон находится на 7-й строчке, имея в активе 34 очка.

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