Вулверхэмптон усилился форвардом Олимпиакоса

Товарищеские матчи — 14:31 609
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Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко: травма незаменимого Исмаили, "чужой" Коно, Тайсон отбывает номер
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"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні ВересаИнтервью — 12:00 435
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Манчестер Юнайтед официально договорился о трансфере Бруну ФернандешаАнглия — 29 янв 465
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Карпаты спаслись от поражения в спарринге с чемпионом СловакииУкраина — 29 янв 316
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Арсенал объявил о трансфере Мари – он был альтернативой МатвиенкоАнглия — 29 янв 541