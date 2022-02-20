Программу 26-го тура АПЛ закрывал поединок на Молинью между Вулверхэмптоном и Лестером. Победа в этой встрече была крайне важна для обеих команд: "лисам" надо было прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, а "вулвз" получили шанс побороться аж за зону ЛЧ – к ней можно было бы приблизиться на дистанцию ​​в 6 очков при двух играх в запасе. Словом, ожидалось интересное противостояние.

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Гости, невзирая на важность матча, провалили его начало. Вулверхэмптон открыл счёт уже на 9-й минуте в результате скидки Хименеса и выстрела Невеша метров с 22-х точно в правый угол. После этого соперники провели несколько хороших моментов, однако Са и Шмейхель играли надежно.

Тем не менее, Лестер в первом тайме выглядел активнее и острее. На 41-й минуте "лисы" были вознаграждены за хороший футбол: Тилеманс запустил передачу на ход Олбрайтону, тот выполнил прострел, а Лукман замкнул – 1:1! Именно с этим счётом футболисты отправились отдыхать.

В начале второго тайма подопечные Брендана Роджерса могли выйти вперёд. Так, на 50-й минуте мяч попал в руку Саисса в штрафной, однако пенальти за это не дали. На 57-й Дака неплохо стрелял с дистанции в левый нижний угол (Са поймал мяч), а на 64-й Тилеманс пробил метров с 16 над крестовиной. "Вулвз" слишком много позволяли гостям.

Впрочем, Лестер довольно быстро был наказан за расточительство. На 67-й минуте Дендонкер выкатил передачу в зону полукруга, а Поденсе выстрелил метров с 23-х – точно под левую штангу. 2:1! Интересно, что Вулверхэмптон впервые после возвращения в АПЛ дважды забил из-за пределов штрафной в одном матче

В компенсированное время Лестер мог спастись от поражения благодаря мощному выстрелу Тилеманса с линии штрафной, однако Са спас хозяев. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вулверхэмптона. "Вулвз" набрали 40 очков и поднялись на седьмую строчку, а "лисы" с 27 зачётными баллами остались одиннадцатыми.

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