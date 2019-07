Вулверхэмптон согласовал трансфер Кутроне из Милана

Вулверхэмптон достиг согласия с Миланом по трансферу нападающего итальянцев Патрика Кутроне. Англичане заплатят за 21-летнего форварда 18 млн евро, еще 4 "россонери" могут получить бонусами, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter.

Добавим, что Кутроне потерял место в основе "россонери" после прихода поляка Кшиштофа Пйонтека, который перебрался на Сан-Сиро зимой этого года.

К слову, в сезоне 2018/19 Кутроне провел за Милан 43 поединка во всех турнирах, где нападающий забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

