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Вулверхэмптон согласовал трансфер Кутроне из Милана

16:15 45 Читати українською
Вулверхэмптон согласовал трансфер Кутроне из Милана
Патрик Кутроне / Милан

Нападающий Милана Патрик Кутроне следующий сезон начнет в Англии.

Вулверхэмптон достиг согласия с Миланом по трансферу нападающего итальянцев Патрика Кутроне. Англичане заплатят за 21-летнего форварда 18 млн евро, еще 4 "россонери" могут получить бонусами, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Добавим, что Кутроне потерял место в основе "россонери" после прихода поляка Кшиштофа Пйонтека, который перебрался на Сан-Сиро зимой этого года.

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К слову, в сезоне 2018/19 Кутроне провел за Милан 43 поединка во всех турнирах, где нападающий забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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