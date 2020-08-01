Вулверхэмптон смирился с потерей Хименеса и нашел замену своей звезде

Жуан Паулинью должен прийти в Вулверхэмптон в случае трансфера Рауля Хименеса, сообщает RTP.
Ювентус перехватил Хименеса у Манчестер Юнайтед, – AS
Отмечается, что именно тренер "волков" НунуЭшпириту Санту выбрал португальца в статусе замены лучшему бомбардиру команды, которого сватают в Манчестер Юнайтед и Ювентус. Известна и потенциальная цена за форварда Браги – 30 млн евро.
К слову, Паулинью стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Португалии, забив 17 мячей в 29 поединках сезона 2019/20.
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