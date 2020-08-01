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Вулверхэмптон смирился с потерей Хименеса и нашел замену своей звезде

18:19 - Читати українською
Вулверхэмптон смирился с потерей Хименеса и нашел замену своей звезде
Жуан Паулинью / EPA

Форвард Вулверхэмптона Рауль Хименес близок к уходу из клуба, но "волки" уже определились с потенциальной заменой.

Жуан Паулинью должен прийти в Вулверхэмптон в случае трансфера Рауля Хименеса, сообщает RTP.

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Отмечается, что именно тренер "волков" НунуЭшпириту Санту выбрал португальца в статусе замены лучшему бомбардиру команды, которого сватают в Манчестер Юнайтед и Ювентус. Известна и потенциальная цена за форварда Браги – 30 млн евро.

К слову, Паулинью стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Португалии, забив 17 мячей в 29 поединках сезона 2019/20.

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