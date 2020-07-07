Вулверхэмптон продал своего вингера в Лидс

Лидер Чемпионшипа Лидс Юнайтед договорился о полноценном трансфере нападающего Элдера Кошты. Нынешний сезон он начал в Йоркшире на правах аренды из Вулверхэмптона.

Уроженец ангольской столицы Луанды подписал постоянный контракт с "павлинами", сообщает официальный сайт клуба.

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Кошта заключил соглашение с Лидсом до лета 2024 года. Вулверхэмптон получил за него ориентировочно 17,7 млн евро. Португалец, который провел за "волков" три сезона, может сыграть на обоих флангах атаки и является одним из ведущих исполнителей команды Марсело Бьелсы.

В нынешнем сезоне Элдер Кошта провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

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