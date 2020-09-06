Бразилец подписал контракт на два года, информирует сайт "волков". По неофициальным данным, сумма трансфера составила всего 2 млн евро.

Вулверхэмптон побил клубный рекорд, подписав юного форварда Порту

Марсал был основным игроком Лиона в сезоне 2019/20 – 26 матчей, один ассист. Команда неудачно выступила на внутренней арене, но в Лиге чемпионов сенсационно прошла в полуфинал, выбив Ювентус и Манчестер Сити.

Добавим, что Марсал может сыграть в центре и на левом фланге обороны. 31-летний бразилец получил в Вулверхэмптоне номер 5.

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