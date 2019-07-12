Вулверхэмптон поборется за Диего Косту

Нападающий Атлетико Диего Коста может выбрать неожиданное место для продолжения карьеры.

Вулверхэмптон заинтересован в услугах Диего Косты, сообщает AS.

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В лагере Атлетико не рассчитывают на 30-летнего форварда и хотят избавиться от игрока. "Волки" намерены воспользоваться этой ситуацией и усилить атакующую не тратя много средств.

Кроме Вулверхэмптона, на испанца также претендуют Эвертон и ПСЖ.

В сезоне Ла Лиги 2018/19 Коста провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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