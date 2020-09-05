Нападающий Порту Фабиу Силва отныне будет выступать в английском чемпионате.

Порту и Вулверхэмптон достигли согласия по трансферу Фабиу Силвы, информирует официальный сайт "волков". 18-летний игрок подписал контракт с английским клубом на 5 лет.

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Детали сделки не разглашаются, однако СМИ сообщают, что трансфер молодого португальского форварда обошелся английскому клубу в 40 млн евро.

Отметим, что Фабиу Силва является воспитанником Бенфики, а на взрослом уровне заиграл за Порту. В прошлом сезоне за португальский клуб нападающий провел 24 матча во всех турнирах, отметился тремя голами и двумя ассистами.

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