Центральным матчем воскресенья в Англии, конечно же, выступала битва между Арсеналом и Тоттенхэмом на Эмирейтс, однако аперетивом к ней шёл домашний поединок Саутгемптона против Вулверхэмптона. Для "святых" было критически важно победить, ведь они не выиграли ни одного матча в новом сезоне АПЛ – впрочем, у "вулвз" ситуация выглядела не намного лучше. В стартовых шести турах они проиграли пять раз, забив всего два гола.

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Словом, ничья не устраивала никого, поэтому ожидался интересный футбол. Гости начали здорово, чуть не забив на 1-й минуте в результате мощного выстрела Семеду под перекладину, однако Маккарти спас "Соттон". Казалось, что дальше "волки" будут лишь набирать, но это был последний их удар в первом тайме. Хозяева же доминировали, запоров несколько опасных моментов и даже забив гол на 40-й минуте – впрочем, его отменили из-за офсайда. Отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма содержание игры не менялось. "Святые" всё так же давили, едва не забив на 55-й и 56-й минутах в результате ударов Ливраменто и Эльюнусси – их парировал Са. Все шло к тому, что Саутгемптон скоро дожмёт инертных "вулвз", однако на 61-й минуте гости шокировали соперника взятием ворот. Мексиканец зацепился за вынос от Са, ворвался в штрафную и прошил Маккарти. 0:1! Это его первый гол в АПЛ за 336 дней.

После этого Вулверхэмптон вернулся к глухой обороне, практически отказавшись от контригры. Саутгемптон владел инициативой и создал несколько перспективных моментов, но отыграться так и не сумел. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальное поражение хозяев.

В результате этой неудачи "святые" опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе всего 4 зачётных балла. С учётом предыдущего сезона их безвыигрышная серия в АПЛ достигла уже восьми матчей. Вулверхэмптон, набрав 7 очков, обошёл Арсенал, поднявшись на 13-ю строчку – впрочем, лондонцы сегодня могут опустить "волков" вниз.

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