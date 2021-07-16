Жозе Са – новый вратарь "волков", сообщает официальный сайт клуба.

Рома официально усилилась голкипером сборной Португалии Патрисиу

28-летний кипер перебрался на Молинью из пирейского Олимпиакоса. С Вулвз португалец заключил 5-летний контракт. Ориентировочная стоимость трансфера – 8 млн евро. В воротах мидлендцев Са заменит соотечественника Руя Патрисиу, который перешел в Рому. Оба вратаря являются клиентами конторы Gestifute суперагента Жорже Мендеша.

К слову, в сезоне 2020/21 Жозе Са провел 44 матча во всех турнирах, 19 из них – "сухие". Ранее он также защищал цвета родного Маритиму и Порту, а в составе национальной команды ездил на Кубок конфедераций-2017.

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