Вулверхэмптон официально предоставил Жоте статус легенды
17 июля 22:53 - Читати українською
Вулверхэмптон объявил о включении Диогу Жоты в "Зал славы".
В четверг, 17 июля, Вулверхэмптон объявил о включении экс-вингера команды Диогу Жоты в клубный "Зал славы". "Волки" объявили это решение в социальных сетях как "дань уважения" бывшему игроку команды.
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В общей сложности Диогу Жота забил 44 гола и отдал 15 результативных передач в 131 матче за первую команду "Вулвз". "Это дань памяти его достижениям и глубокому влиянию, которое он оказал на Вулверхэмптон и мир футбола", – говорится в официальном заявлении.
Напомним, Жота трагически погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом, футболистом Пенафиэла Андре Силвой.
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