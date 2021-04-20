"Волки" в Twitter объявили себя чемпионом АПЛ 2018/19. "Вероятно, для парада уже слишком поздно", – отметил остроумный автор публикации.

Эвертон публично уничтожил шестерку "грандов-сепаратистов", которые предали другие клубы АПЛ

Два года назад Вулверхэмптон финишировал лишь седьмым, а титул выиграл Манчестер Сити. В шестерку лидеров также вошли Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Арсенал и МЮ – именно эти клубы вместе с "горожанами" будут участвовать в Суперлиге. Наиболее радикальные критики революционного турнира предлагают дисквалифицировать всех причастных из внутренних соревнований. Вулверхэмптон решил использовать эту идею для шутки.

Заметим, что по такой логике нынешним "лидером" АПЛ является Лестер, который идет третьим вслед за двумя Манчестерами.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря