Поединок против Манчестер Юнайтед станет последним для Эшпириту Санту во главе Вулверхэмптона, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

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Отметим, что португальский специалист работал во главе Вулверхэмптона в течение 4 сезонов и вывел клуб сначала в АПЛ, а затем и в Лигу Европу в сезоне 2019/20.

"Самое главное, я хочу поблагодарить каждого игрока, с кем мы работали с самого начала, за их преданность, напряженный труд и талант. Именно они сделали для нас это удивительное путешествие возможным. Воскресенье будет очень эмоциональным днем, но я очень счастлив, что фанаты вернутся на Молинью, и мы сможем разделить последний особый момент вместе", – приводит слова Эшпириту Санту официальный сайт "волков".

Добавим, что Вулверхэмптон занимает 12 место в АПЛ перед последним туром, имея в активе 45 очков. "Волки" могут опуститься в случае поражения в игре с Манчестер Юнайтед на 13 или 14, а Кристал Пэлас и Саутгемптон одержат победы в своих встречах.

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