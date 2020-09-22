Пеп Гвардиола в первом матче нового сезона решил обойтись без Александра Зинченко даже на скамейке запасных. Вместо него в старте вышел Мэнди, а кроме того тренер выпустил в основе новичка – Аке. Другое летнее приобретение – Ферран Торрес – остался на банке.

Первую треть первого тайма команды потратили на разведку. Моментов в этот отрезок встречи не возникало, за исключением выстрела де Брюйне под перекладину со штрафного – Руи Патрисиу исполнил красивый сейв после ошибочного шага в сторону от траектории полёта мяча. Также вспоминается падение Стерлинга в штрафной хозяев, которое арбитры проигнорировали. В целом , преимущество Манчестер Сити в организации игры успело проявиться очень ярко – "вулвз" почти не обостряли игру, сильно сваливались на фланги, да ещё и остались без Марсала, который из-за повреждения покинул поле на 6-й минуте.

Усреднённые позиции Вулверхэмптона и Манчестер Сити в 10-й минуты

"Горожане" удерживали мяч 74% игрового времени, лучше двигали мяч, регулярно входили в зоны для удара, но до моментов дело никак не доходило. Тогда им на помощь пришел Саисс: де Брюйне на 19-й минуте ворвался на правый край штрафной, а Саисс бросился в опрометчивый подкат – Кевин же, практически потеряв мяч, разумно подставился. Андре Марринер без колебаний указал на "точку", а де Брюйне уверенно реализовал приговор – 0:1! После этого подопечные Пепа Гвардиолы окончательно захватили контроль над игрой.

К 30-й минуте преимущество Манчестер Сити проявлялось только в угловых и в ударе Стерлинга с левого края штрафной в руки Патрисиу, но на 33-й доминирование дало о себе знать конкретнее. Именно тогда гости забили второй гол: Фоден выкатил пас из центра на Жезуса, Габриэль в касание отдал назад на Де Брюйне, а Кевин сразу запустил Стерлинга на левый край штрафной – Рахим же прострелил в спины защитникам. Фоден, начав атаку, завершил её ударом метров с десяти в левый нижний угол – 0:2! В эпизоде ​​возникли подозрения относительно офсайда, но VAR подтвердил, что всё было чисто.

В конце тайма Манчестер Сити упустил сразу три возможности довести дело до разгрома. Так, на 39-й минуте Фоден открылся на правом фланге и из пределов штрафной выстрелил мимо дальней девятки. На 43-й де Брюйне под углом вывалился один на один с Патрисиу, но пробил ему в плечо, а на 44-й Родри после скидки от КДБ нанёс удар с правого фланга (или неудачно прострелил) – сфера просвистела рядом со штангой. Вулверхэмптон же за всё это время имел лишь замыкание Хименеса головой метров с одиннадцати, но мяч пролетел значительно выше ворот.

Второй тайм Манчестер Сити начал убедительно, едва не забив третий гол на 52-й минуте: де Брюйне запустил Жезуса в проход к штрафной, а тот из-под последнего защитника метров с 18-ти пробил по центру – точно в руки Патрисиу! Впрочем, после этого момента "горожан" словно подменили; они начали глотать контратаку за контратакой, ничего не создавая в ответ.

Особенно выделились Поденсе и Траоре: так, на 53-й минуте Даниэль принял прострел Адама в центр штрафной, красиво развернулся и выстрелил с левой в дальний угол – мяч прошёл рядом со штангой! На 56-й минуте Поденсе пропустил прострел Нету под удар Невешу (Эдерсон парировал), а на 59-й он же с передачи Моутинью вышел один на один с голкипером, перебросив его – мяч упал на внешнюю сторону сетки. Через минуту Траоре выкатил пас с правого фланга на ногу Хименесу, но тот с близкого расстояния пробил мимо левого угла. Статистика ударов в этот момент была красноречивой.

В середине второго тайма Манчестер Сити удалось выровнять ход встречи. "Горожане" начали удерживать мяч, а на 63-й минуте Фернандиньо выдал шикарный момент: бразилец принял пас в центре, сместился правый фланг, переиграл Винагре и продавил Саисса, после чего вышел на угол вратарской и пробил с носка – над перекладиной! Несколько опасных комбинаций у чужих ворот провели Стерлинг с Фоденом, а Жезус на 71-й минуте даже забил гол – впрочем, его не засчитали из-за явного офсайда.

Контратаки Вулверхэмптона потеряли остроту, но на 78-й минуте хозяева таки сумели отличиться после углового. Подачу с него выбили, однако подбор остался за "вулвз"; дальше последовал пас на Поденсе и его навес от угла штрафной на голову Хименесу – Рауль замкнул под ближнюю штангу! 1:2.

Казалось, что сейчас пойдёт навал , который завершится или паникой у ворот Сити, или разительной контратакой "горожан" с решающим голом – именно для таких задач Гвардиола бросил в бой Торреса. Вулверхэмптон разочаровал, за пятнадцать минут ничего интереснее неточного удара Боли из пределов штрафной после заброса из глубины не создав, а вот гости могли добить соперника в компенсированное время – Жезус завершил контрвыпад дальним ударом, который потащил Патрисиу. Впрочем, через минуту Габриэл таки отпраздновал взятие ворот, пробив с левого края штрафной в ближний угол с рикошетом от Коуди – 1:3! Это был победный гол.