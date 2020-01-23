toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ВУЛВЕРХЭМПТОН - ЛИВЕРПУЛЬ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО ДИНАМО КИЕВ - ВАРДАР

Вулверхэмптон – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

21:55 872 Читати українською
Вулверхэмптон – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Вулверхэмптон – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Вулверхэмптон в рамках 24-го тура чемпионата Англии принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

 
Джордан Хендерсон 8’
8’ Джордан Хендерсон

Матч 24-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

Ливерпуль повторил достижение Арсенала сезона 2001/02 по забитым мячам

Стартовые составы

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендонкер, Коуди, Саисс – Догерти, Моутинью, Невеш, Хонни – Траоре, Хименес, Нету

Запасные: Радди, Боли, Гиббс-Уайт, Жота, Гилс, Килман, Эшли-Силс

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн – Мане, Салах, Фирмино

Запасные: Адриан, Фабинью, Минамино, Ориджи, Матип, Джонс, Уильямс

blog_ava
"Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде", – Варга вспомнил разговор с легендарным тренером
09:47
1216
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
6
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук