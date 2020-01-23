Вулверхэмптон – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Вулверхэмптон в рамках 24-го тура чемпионата Англии принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

Матч 24-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция и текстовый онлайн поединка доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендонкер, Коуди, Саисс – Догерти, Моутинью, Невеш, Хонни – Траоре, Хименес, Нету

Запасные: Радди, Боли, Гиббс-Уайт, Жота, Гилс, Килман, Эшли-Силс

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн – Мане, Салах, Фирмино

Запасные: Адриан, Фабинью, Минамино, Ориджи, Матип, Джонс, Уильямс