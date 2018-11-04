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Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

08:52 76 Читати українською
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:3 – видео голов и обзор матча

Вулверхэмптон дома проиграл Тоттенхэму в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов матча Вулверхэмптон – Тоттенхэм на сайте "Футбол 24".

Игроки Тоттенхэма еще до перерыва дважды отправили мяч в ворота Патрисиу, отличились Сон Хин Мин и Моура. Во втором тайме Вулверхэмптон начал активнее, однако Кейн довел счет до разгромного. "Волки" смогли сократить отставание до минимального благодаря реализованным пенальти Невеша и Хименеса, но "шпоры" сумели удержать победу.

Тоттенхэм одержал трудную победу над Вулверхэмптон: 11 тур АПЛ, матчи субботы

Тоттенхэм набрал 24 пункта и поднялся на 4 место в турнирной таблице АПЛ, Вулверхэмптон с 15 очками остался на 11 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Невеш, 68, (пен), Хименес, 78, (пен) – Ламела, 27, Моура, 30, Кейн, 61

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия11 турМолинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Тоттенхэм: Суббота 03 ноября 2018

Вулверхэмптон
Матч окончен
2 : 3
Тоттенхэм
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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Вулверхэмптон Вулверхэмптон Видеоновости Вулверхэмптон - Тоттенхэм
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