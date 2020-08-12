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Вулверхэмптон – Севилья – 0:1 – видео гола и обзор матча

08:54 - Читати українською
Вулверхэмптон – Севилья – 0:1 – видео гола и обзор матча
Вулверхэмптон – Севилья – 0:1 / Твиттер ФК Севилья

В четвертьфинале Лиги Европы Севилья, благодаря единственному голу на последних минутах, одолела Вулверхэмптон. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

"Волки" имели шанс выйти вперед уже в начале матча: на 13-й минуте Адама Траоре заработал пенальти, однако Рауль Хименес не смог переиграть голкипкера, пробив почти по центру ворот.

Севилья одолела Вулверхэмптон благодаря голу на последних минутах и вышла в полуфинал Лиги Европы

Команды создали минимум моментов и все шло к овертаймам, пока за две минуты до окончания основного времени аргентинский хавбек Севильи Лукас Окампос головой не переправил мяч в угол ворот. Вулверхэмптону, чтобы спастись, банально не хватило времени.

Победа вывела подопечных Хулена Лопетеги в полуфинал турнира, где их уже ждет Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Видеоновости Вулверхэмптон - Севилья Рауль Рауль Хименес Лукас Лукас Окампос Вулверхэмптон Вулверхэмптон Севилья Севилья
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