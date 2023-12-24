Вулверхэмптон – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик в заявке
14:09 - Читати українською
Вулверхэмптон в рамках 18-го тура АПЛ 2023/24 принимает Челси. Информация о стартовых составах и онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 18-го тура АПЛ 2023/24 между Вулверхэмптоном и Челси начнется в 15:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Михаил Мудрик начнет встречу в запасе.
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Стартовые составы
Вулверхэмптон:
Челси:
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