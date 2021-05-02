"Футбол движется в том направлении, когда самыми важными будут футболисты, способные принести команде преимущество на индивидуальном уровне. Те, кто сломает систему. Сегодня все знают, как защищаться. Уже прошли те времена, когда появлялись экзотические команды, в составе которых в любой момент могли забить несколько игроков, что приносило легкую победу.

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Такие футболисты, как Бруно Петкович или Лука Иванушец (из Динамо Загреб – прим.), – это класс, который дает команде преимущество. Игроки из Балкан постоянно приезжают в киевское Динамо и всегда оставляют здесь свой след. Надеюсь, что вскоре здесь снова появятся хорошие футболисты", – цитирует Вукоевича vecernji.hr.

К слову, киевляне в 23-м туре оформили досрочное чемпионство, сейчас преимущество над Шахтером составляет 13 зачетных баллов.

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