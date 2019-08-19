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Вукоевич: В один день хотел бы возглавить киевское Динамо

15:50 119 Читати українською
Вукоевич: В один день хотел бы возглавить киевское Динамо
Огнен Вукоевич / фото из соцсетей

Бывший игрок Динамо, а ныне наставник юношеской сборной Хорватии Огнен Вукоевич рассказал о своих тренерских амбициях.

"Я стартую со сборной Хорватии U-20 на следующей неделе. У нас товарищеские матчи с Францией, Албанией, Швейцарией. Я хочу многому научится, скоро получу УЕФА PRO лицензию. Будет много работы, но я этому только рад. Я вижу себя только в футболе. Хочу учиться и прогрессировать.

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Возглавить Динамо? Я не знаю (улыбается). Если я стану хорошим тренером, а мне еще очень много учится, но в один день, конечно, я бы хотел. Динамо Киев – это мой клуб. Посмотрим, что будет в будущем", – рассказал Огнен в эфиреYoutube-канала SportArena TV.

Напомним, в начале мая Вукоевич стал главным тренером юношеской сборной своей страны. Однако сам новоиспеченный наставник заявил, что в Хорватии такая сборная считается дублем, в ней могут играть и более возрастные игроки. Поэтому Вукоевич параллельно продолжит свое сотрудничество с Динамо.

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