Вукоевич согласовал контракт с Динамо, – СМИ

Огнен Вукоевич подпишет контракт с Динамо по схеме 2+1, утверждает издание Sportske novosti.

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Интересно, что срок соглашения хорвата рассчитан на столько же, сколько должен проработать в Киеве Мирча Луческу.

Напомним, Вукоевич присоединится к штабу румынского специалиста. Луческу пригласил еще двух легенд Динамо – Олега Гусева и Михаила Михайлова. Двумя последними ассистентами должны стать иностранцы – молдаванин Эмил Карас и итальянец Диего Лонго. Ожидается, что сегодня (29 июля) весь штаб впервые соберется в Киеве.

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