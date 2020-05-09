Вукоевич прокомментировал свой арест

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться со своими проблемами в семейном кругу.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить вместе.

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Верю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи. До тех пор прошу понять необходимость держать наши семейные дела между нами", – сказал Вукоевич в комментарии изданию Jutarnji.hr.

Отмечается, что жена Вукоевича не заинтересована в уголовном преследовании мужа, о чем заявила в соответствующие учреждения.

Напомним, накануне звездный хорват был арестован после того, как пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену, а также ее сестру и мать. Огнен провел ночь в отделении, а утром был доставлен в помещение муниципальной государственной прокуратуры в Загребе для дачи показаний. Как следствие, селекционеру Динамо запрещено посещать свой дом в Тушканаце (один из районов Загреба – прим.) и приближаться к жене меньше, чем на 200 метров.

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