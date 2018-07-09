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Вукоевич прокомментировал исключение из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018

16:29 615 Читати українською
Вукоевич прокомментировал исключение из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018
Огнен Вукоевич и Домагой Вида / фото из соцсетей

Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич прокомментировал свое исключение из делегации команды на ЧМ-2018.

"Я понимаю и уважаю решение Федерации футбола Хорватии. Не хочу быть обузой для своей национальной команды перед важнейшим матчем 1/2 финала ЧМ-2018. В моих словах не было никакой политической подоплеки. Я только хотел выразить поддержку друзьям с Динамо и поблагодарить клуб за то, что позволил мне работать на чемпионате мира. В то же время, я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному.

Вукоевич исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за слов об Украине после победы над Россией

Я прошу прощения у российской общественности, если мои слова ее как-то задели. Я горжусь тем, чего достигла сборная Хорватия в России и буду поддерживать ребят в оставшихся матчах. Я буду для них самым ярым болельщиком до конца", – цитирует Вукоевича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
2
дн
:
2
час
:
57
мин
Англия
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Теги
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