Вукоевич отказался извиниться видео "Слава Украине!"

После матча 1/2 финала ЧМ-2018 между Хорватией и Англией Огнен Вукоевич не поддался на провокацию российского журналиста, который потребовал извинений от хорвата.

"Хорошая была игра, Хорватия заслужила победу. Политика нас не интересует, только футбол", – сказал Вукоевич.

Отметим, что Огнен посетил матч Хорватия – Англия в качестве болельщика, после того, как Федерация футбола Хорватии исключила экс-хавбека Динамо из состава сборной за слова об Украине после победы над Россией.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает