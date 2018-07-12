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Вукоевич отказался извиниться видео "Слава Украине!"

17:15 94 Читати українською
Вукоевич отказался извиниться видео "Слава Украине!"
Огнен Вукоевич

После матча 1/2 финала ЧМ-2018 между Хорватией и Англией Огнен Вукоевич не поддался на провокацию российского журналиста, который потребовал извинений от хорвата.

"Хорошая была игра, Хорватия заслужила победу. Политика нас не интересует, только футбол", – сказал Вукоевич.

Отметим, что Огнен посетил матч Хорватия – Англия в качестве болельщика, после того, как Федерация футбола Хорватии исключила экс-хавбека Динамо из состава сборной за слова об Украине после победы над Россией.

Почему Хорватия в финале ЧМ-2018 – это нереально круто, или Уникальная украинская примета снова работает

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Видеоновости
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