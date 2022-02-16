"Даем Яцику и Бражко личные советы. Говорю им о требованиях Луческу, чтобы они следили за движениями Сидорчука – как нужно двигаться, работать с мячом, принимать решения.

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Чтобы они искали позицию и отбирали мячи. У Яцика и Бражко большие перспективы в Динамо. Думаю, они могут много лет играть на этой позиции в киевском Динамо", – цитирует Вукоевича официальный сайт киевлян.

Напомним, в крайнем спарринге Динамо разгромило Кайрат 4:0, а Яцик провел на поле 25 минут, выйдя на поле в середине второго тайма.

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