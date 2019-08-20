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Вукоевич назвал лучшего тренера Динамо

08:00 312 Читати українською
Вукоевич назвал лучшего тренера Динамо
Юрий Семин / Соцсети

Экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич рассказал о бывшем наставнике Динамо Юрие Семине.

"Блохин – худший тренер Динамо в новейшей истории? Я не могу так говорить. Но результат – это самое главное. Для меня Семин – номер один. У него был результат.

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Мы выиграли чемпионат и на 15 очков опередили Шахтер. Постоянно играли в Лиге чемпионов. Были исторические 4:1 со Спартаком.

Семин дошел до полуфинала Кубка УЕФА, потом еще четвертьфинал был с Брагой. Могу сказать, что Семин тогда был лучшим тренером Динамо", – рассказал Огнен в эфире Youtube-канала SportArena TV.

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Олег Блохин Юрий Семин Юрий Семин Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Динамо Киев Динамо Киев
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