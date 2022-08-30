Осиек, занимающий 5 место в чемпионате Хорватии, на своем официальном сайте объявил об увольнении Ненада Белицы, совмещавшего работу главным тренером и спортивным директором. В ближайшие дни клуб обещает назначить нового наставника.

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Одним из кандидатов является 38-летний Огнен Вукоевич, третий год работающий в тренерском штабе киевского Динамо. Конкурентами хорвата являются его соотечественники – Зоран Зекич и Горан Томич, сообщает Jutarnji list.

Напомним, Вукоевич выступал за Динамо с 2008 по 2015 год (с перерывом на аренды в Спартак и Динамо Загреб). В июле 2020-го вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу, а параллельно работает в сборной Хорватии U-20. Очевидно, что в случае назначения в Осиек Вукоевич вряд ли сможет совмещать работу в Хорватии и Киеве.

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