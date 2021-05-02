"Похоже, что я не ошибся с выбором клуба! Для меня было важно, чтобы я был в ежедневном ритме подготовки и прочих процессов. Да и как я мог отказаться от работы с Мирчей Луческу – тренером мирового уровня?

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С ним у меня есть редкая возможность учиться. Эта работа – мои Оксфорд и Кембридж. Для этого я все жизнь и занимаюсь футболом. Самое главное, что мы также обеспечили себе прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Луческу – Алекс Фергюсон из Восточной Европы. Мирча тренировал большие клубы и выигрывал все, что только можно было выиграть. Работа с ним каждый день, разговоры о футболе, профессионализме и труде меня очень увлекают.

Он не строгий, но дисциплинированный. Основной упор он делает на развитие игры, и каждая деталь важна для Мирчи при подготовке к матчу и его анализу. Все продуманно до мелочей", – цитирует Вукоевича vecernji.hr.

В первом сезоне киевляне с тренерским штабом Луческу уже завоевали Суперкубок Украины и стали чемпионами УПЛ. Следующий трофей "бело-синие" могут завоевать 13 мая – они встретятся в финале Кубка с Зарей.

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