Вукоевич: Динамо чувствует себя, как гранд европейского футбола
Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич оценил уровень игроков киевской команды.
"Весь мир, вся Европа, все крупные команды смотрят матчи Лиги чемпионов. Есть индивидуально сильные игроки – Цыганков, Шапаренко, Супряга.
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Также у нас очень хорошие молодые защитники, которым по 18-20 лет. Чувствуем себя как гранд европейского футбола, ведь играем на таком уровне", – поделился Вукоевич в комментарии Великому футболу.
Напомним, Динамо в Лиге чемпионов попало в одну группу с Ференцварошем, Барселоной и Ювентусом. Следующий матч киевляне проведут против команды Реброва 28 октября – у обеих команд пока нет, очков в активе.
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