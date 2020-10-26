"Весь мир, вся Европа, все крупные команды смотрят матчи Лиги чемпионов. Есть индивидуально сильные игроки – Цыганков, Шапаренко, Супряга.

Попов признался, какие изменения привнес Луческу в тренировочный процесс Динамо

Также у нас очень хорошие молодые защитники, которым по 18-20 лет. Чувствуем себя как гранд европейского футбола, ведь играем на таком уровне", – поделился Вукоевич в комментарии Великому футболу.

Напомним, Динамо в Лиге чемпионов попало в одну группу с Ференцварошем, Барселоной и Ювентусом. Следующий матч киевляне проведут против команды Реброва 28 октября – у обеих команд пока нет, очков в активе.

Динамо – Александрия: проблеск команды мечты дарит Луческу лидерство, достойный Гармаш под крылом настоящего капитана