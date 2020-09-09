"Кто предложил стать тренером Динамо? Владелец клуба – Игорь Суркис, с которым у меня сложились хорошие отношения во время игровой карьеры. Я очень уважаю братьев Суркисов, которые много сделали для украинского футбола, и могу сказать, что они оба – мои футбольные родители.

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Почему Суркисы выбрали меня помощником тренера? Наверное, во мне увидели балканца в положительном смысле слова. Дело в том, что футболисты из Балкан: хорваты, сербы, боснийцы и македонцы – они оставили большой след в Динамо. Говорят, у нас "балканское сердце" и менталитет победителя.

Кроме того, в течение того, как я продолжал свою футбольную карьеру в качестве тренера, очевидно, что они увидели во мне человека, который вместе с Луческу может принести клубу больше успехов. Для меня, как молодого тренера, это предложение, от которого нельзя отказаться", – цитирует Вукоевича nacional.hr.

Напомним, Огнен защищал цвета киевского клуба в статусе игрока в 2008-2013 годах.

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