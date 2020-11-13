Вудворд снял все вопросы относительно увольнения Сульшера из Манчестер Юнайтед
Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд доверяет наставнику манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру.
"Хотя у нас впереди еще тяжелая работа, мы по-прежнему твердо поддерживаем тот путь, которым мы следуем под руководством Сульшера, поскольку наша команда продолжает развиваться.
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Мы скучаем по игре с болельщиками и прилагаем все усилия, чтобы фанаты могли как можно скорее вернуться на поле", – цитирует Вудворда Goal.
Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов МЮ на выезде уступил Истанбул Башакшехиру (1:2), но остался на первой строчке турнирной таблицы группы Н. После 7-ми туров АПЛ Юнайтед расположился на 14-й строчке.
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