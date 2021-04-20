Вудворд решил покинуть Манчестер Юнайтед – Глейзеры могут продать клуб из-за скандала с Суперлигой
На Манчестер Юнайтед ожидают серьезные изменения в ближайшее время.
Эд Вудворд покинет пост исполнительного директора Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Майк Киган в Twitter.
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Функционер попрощается с "красными дьяволами" в конце года. Кроме этого, братья Глейзеры, которые являются владельцами МЮ с 2005 года, размышляют над продажей клуба после ситуации с Суперлигой. Напомним, новый турнир начал разваливаться уже через два дня после своего появления, Глейзеры стали одними из основателей Европейской Суперлиги.
Фанаты Юнайтед резко осудили решение клуба присоединиться к скандальному турниру.
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