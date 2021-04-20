Эд Вудворд покинет пост исполнительного директора Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Майк Киган в Twitter.

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Функционер попрощается с "красными дьяволами" в конце года. Кроме этого, братья Глейзеры, которые являются владельцами МЮ с 2005 года, размышляют над продажей клуба после ситуации с Суперлигой. Напомним, новый турнир начал разваливаться уже через два дня после своего появления, Глейзеры стали одними из основателей Европейской Суперлиги.

Фанаты Юнайтед резко осудили решение клуба присоединиться к скандальному турниру.

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