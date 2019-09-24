Вудворд отметил трансферную политику Манчестер Юнайтед

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд не паникует из-за неудачного старт сезона своей команды.

"Большинство слухов сосредоточено исключительно вокруг поиска игроков, области, которую мы и так хорошо развивали в последние годы.

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Мы считаем, что новички, которые пришли летом, показывают, что наш подход правильный.

Мы и наша растущая фанатская база требуем успехов. А успех связан с завоеванием трофеев. Это неизменный стандарт для Манчестер Юнайтед. Мы продолжим делать необходимые инвестиции, чтобы это произошло, привлекая игроков нашей первой команды, футболистов академии и нашу кадровую службу", – цитирует Вудворда Mirror.

После 6-ти туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед находится на 8-й строчке турнирной таблицы.

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