Вудгейт возглавил Мидлсбро – его помощником станет Робби Кин

Английский специалист Джонатан Вудгейт начал сольную тренерскую карьеру.
Джонатан Вудгейт стал главным тренером Мидлсбро, сообщает официальный сайт клуба.
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Помощником 39-летнего специалиста станет легендарный Робби Кин, который работает в тренерском штабе сборной Ирландии. Вудгейт сменит на посту наставника Боро Тони Пюлиса, у которого экс-игрок Реала работал помощником.
Напомним, Вудгейт и Робби Кин вместе защищали цвета Лидса и Тоттенхэма.
По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Мидлсбро занял 7-ю строчку турнирной таблицы.
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