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Вудгейт возглавил Мидлсбро – его помощником станет Робби Кин

15:31 22 Читати українською
Вудгейт возглавил Мидлсбро – его помощником станет Робби Кин
Джонатан Вудгейт / Фото Evening Post

Английский специалист Джонатан Вудгейт начал сольную тренерскую карьеру.

Джонатан Вудгейт стал главным тренером Мидлсбро, сообщает официальный сайт клуба.

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Помощником 39-летнего специалиста станет легендарный Робби Кин, который работает в тренерском штабе сборной Ирландии. Вудгейт сменит на посту наставника Боро Тони Пюлиса, у которого экс-игрок Реала работал помощником.

Напомним, Вудгейт и Робби Кин вместе защищали цвета Лидса и Тоттенхэма.

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Мидлсбро занял 7-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Робби Кин Робби Кин Мидлсбро Мидлсбро Тони Пьюлис Тони Пюлис Джонатан Вудгейт Джонатан Вудгейт
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