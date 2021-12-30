"Привет, друзья. Я подписал контракт с украинским клубом Ворскла. Буду рад увидеть вас уже в январе. Надеюсь, вместе мы хорошо проведем время и одержим много побед. Скоро увидимся", – сказал Оливье в видеообращении в Twitter полтавчан.

Ворскла подписала игрока сборной Люксембурга

К слову, Тилль стал вторым зимним новичком Ворсклы после Цитаишвили. Контракт 24-летнего хавбека рассчитан на два года. Он успел поиграть за Уфу, Роданж и Прогресс. Также в его активе 27 поединков в футболке сборной Люксембурга.

Заметим, Ворскла ушла на зимнюю паузу пятой с 20 пунктами, пропустив вперед Зарю, Десну, Шахтер и Динамо.

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