Дания добыла важнейшую победу в поединке отбора ЧМ-2022 против Австрии (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча.

Полуфиналисты Евро имели ощутимое преимущество на протяжении первого тайма, но Бахманн действовал безупречно. Особенно эффектно кипер Австрии отразил выстрел Дамсгора в дальнюю девятку.

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На 53-й минуте Дания таки добилась своего. Дилэйни протащил мяч до штрафной и выкатил идеальную передачу на Меле. Одноклубник Руслана Малиновского пробил точно в ближний угол, выведя свою сборную на чемпионат мира.