Сарри попал в больницу, информирует Gazzetta dello Sport. Однако переживать по этому поводу не стоит – госпитализация была плановой. Тренер Лацио отправился на виллу Мафальда на обследование.

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Это произошло после сегодняшней утренней тренировки. Сообщается, что это было тщательное обследование, "более полное, чем те тесты, которые игроки проходят в тренировочном центре".

Согласно источнику, с Сарри все в порядке. Он уже руководит дневной тренировкой, которая началась в 17:00 по Киеву.

Напомним, что у Лацио серьезные проблемы. Клуб не сможет подписать до января 2026 года даже свободных агентов, если Лотито не вложит в их казну новые средства, хотя, по его словам, это не является необходимым. Во вторник утром клуб опубликовал официальное заявление, которое опровергает слухи о том, что клуб выставлен на продажу.

Вчера также был госпитализирован наставник Аталанты Иван Юрич.

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